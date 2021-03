Pd, Enrico Letta eletto segretario “Serve un nuovo partito” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale del Pd ha eletto Enrico Letta segretario del partito. Letta ha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. “Io mi candido segretario ma non vi Serve un nuovo segretario, l’ennesimo, ma un nuovo Pd – ha detto nel suo intervento in assemblea – Io scelgo il Pd Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale del Pd hadelha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. “Io mi candidoma non viun, l’ennesimo, ma unPd – ha detto nel suo intervento in assemblea – Io scelgo il Pd

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Meloni, la solita retorica xenofoba: 'Italiani in ginocchio e il Pd parla di Ius Soli...' E cosa ha detto Giorgia Meloni? 'Italiani in ginocchio, famiglie e imprese spaventati ma la priorità di Enrico Letta e del Pd è lo Ius Soli. Poi ci chiedono perché Fratelli d'Italia non governa con ...

Pd, Letta chiama nuovo centrosinistra e M5s L'ex premier Conte: "Impegno comune" Enrico Letta il 'costruttore' dice che nelle prossime settimane incontrerà tutti i potenziali interlocutori per una coalizione di centrosinistra e M5S che possa battere le destre nel 2023. Li nomina ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Straniero: auguri a Enrico Letta “Congratulazione e tanti auguri di buon lavoro al neo segretario del Pd Enrico Letta”, Raffaele Straniero, consigliere regionale dem, dà così il benvenuto al nuovo responsabile nazionale del Partito d ...

Pd: Letta 'chiama' nuovo centrosinistra e M5S, Conte 'impegno comune'/Adnkronos Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta il 'costruttore' dice che nelle prossime settimane incontrerà tutti i potenziali interlocutori per una coalizione di centrosinistra e M5S che possa battere le ...

