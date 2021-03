Mezza italia diventa 'rossa', record di multe nel weekend (Di domenica 14 marzo 2021) record di multe nel fine settimana che precede l'entrata di Mezza italia in zona rossa, l'altra in arancione, e la sola Sardegna che resta in zona bianca. Secondo i dati forniti dal Viminale, le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid hanno controllato 99.353 persone, delle quali 2.383 sanzionate amministrativamente e 16 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena. Già venerdì le sanzioni amministrative erano state 1.338. Nella giornata di sabato i controlli hanno riguardato anche 12.857 tra attività ed esercizi commerciali, con 113 titolari sanzionati e 54 chiusure L'ultimo weekend prima delle nuove restrizioni, che saranno in vigore per due settimane, ha registrato un vero e proprio assalto, da Nord a Sud, nel centri storici e nelle ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021)dinel fine settimana che precede l'entrata diin zona, l'altra in arancione, e la sola Sardegna che resta in zona bianca. Secondo i dati forniti dal Viminale, le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid hanno controllato 99.353 persone, delle quali 2.383 sanzionate amministrativamente e 16 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena. Già venerdì le sanzioni amministrative erano state 1.338. Nella giornata di sabato i controlli hanno riguardato anche 12.857 tra attività ed esercizi commerciali, con 113 titolari sanzionati e 54 chiusure L'ultimoprima delle nuove restrizioni, che saranno in vigore per due settimane, ha registrato un vero e proprio assalto, da Nord a Sud, nel centri storici e nelle ...

Advertising

ZZiliani : E così, dopo gli inni a Pirlolandia dei media de noantri, ecco la mezza Italia juventina ancora sotto shock. Nessun… - Adnkronos : Mezza Italia in #zonarossa, #Bassetti: '#Lockdown non è risposta a varianti' - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Caste all’assalto mentre mezza Italia torna rossa. Avvocati, giudici, fisici, psicologi, dipendenti… - Martina060614 : RT @viaconpeter: mezza italia: la sardegna: - sulsitodisimone : Mezza italia diventa 'rossa', record di multe nel weekend -