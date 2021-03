Messa domenica 14 marzo in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 14 marzo 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 14 marzo. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di14. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece ...

Advertising

DadeMcRae : POV: hai 23 anni e devi stare in casa per un anno per tutelare soprattutto gli anziani ma la domenica mattina, ment… - Lucia07129120 : RT @Cristin91464609: #freepatrickzaki #iussoli #iussoliculturale #veritàpergiulioregeni #legaladrona PREGO 'SENATORE' SALVINI. STIAMO ANCOR… - brumbrumcrown : @putyourhanzap Ho detto che quelli che lo dicono, secondo me sono tutte persone che vanno regolarmente a messa. Non… - putyourhanzap : Raga non dite mai “buona domenica” a @brumbrumcrown perché a quanto pare significa solo “buona messa”. - Alicarbss : ?? ore 10 di una domenica qualcuno e sono già messa male #prelemi sos -