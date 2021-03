Lolita Lobosco stasera su Rai1 con l' ultima puntata | le anticipazioni di Gioco pericoloso

Leggi su movieplayer

(Di domenica 14 marzo 2021)su, alle 21:25, torna Luisa Ranieri con Le indagini di: ecco ledell'. Quarto appuntamento consualle 21:25, che arriva così a dover risolvere il suo ultimo caso, almeno per questa stagione. Perchè la serie giallo-rosa con Luisa Ranieri, firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è stata l'ennesimo successo firmato RAI in questa stagione televisiva (dopo Mina Settembre e Il commissario Ricciardi), ed è lecito pensare che i piani per il vicequestoreguardino molto lontano. Le ...