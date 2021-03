LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Verstappen comanda! Sainz 3°, Hamilton 5° poco brillante. Leclerc 10° (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41: Hamilton nel frattempo ha provato a rilanciarsi, ma non migliora la sua prestazione. 16.39: CARLOS Sainz! Lo spagnolo sale in terza posizione con le gomme C4 a 0?651. 16.36: Si gira Hamilton in uscita dall’ultima curva, ma Lewis riprende la via della pista. Un segnale che il britannico non ha un grosso feeling con la W12? 16.33: ARRIVA SUPER MAX Verstappen! 1’28?960 per l’olandese della Red Bull che con le gomme soft ottiene il miglior crono con 0?093 di vantaggio su Tsunoda e 0?806 su Raikkonen. 16.30: Torna in pista Sainz che realizza l’11° tempo a 1?415 da Tsunoda, con gomme medie. 16.27: 1’30?025 per Hamilton che migliora con le gomme C5 (la più morbida) ed è quarto. 16.25: 1’29?282 per Tsunoda che ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41:nel frattempo ha provato a rilanciarsi, ma non migliora la sua prestazione. 16.39: CARLOS! Lo spagnolo sale in terza posizione con le gomme C4 a 0?651. 16.36: Si girain uscita dall’ultima curva, ma Lewis riprende la via della pista. Un segnale che il britannico non ha un grosso feeling con la W12? 16.33: ARRIVA SUPER MAX! 1’28?960 per l’olandese della Red Bull che con le gomme soft ottiene il miglior crono con 0?093 di vantaggio su Tsunoda e 0?806 su Raikkonen. 16.30: Torna in pistache realizza l’11° tempo a 1?415 da Tsunoda, con gomme medie. 16.27: 1’30?025 perche migliora con le gomme C5 (la più morbida) ed è quarto. 16.25: 1’29?282 per Tsunoda che ...

SkySportF1 : ? SUPER PEREZ nella sessione mattutina del 3° giorno di test a Sakhir ?? Primi 4 sotto l’1.31 ? 1????? @SChecoPerez (1… - SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? La classifica completa della sessione mattutina dei test in Bahrain ?? Alle 13 l'inizio della sessione pomeridiana… - zazoomblog : LIVE F1 Test Bahrain day3 in DIRETTA: Tsunoda super! Hamilton 7° precede Leclerc. Sainz 12° con problemi al cambio… - livingjuris : #skymotori C’è una sottile linea che separa il fornire un servizio a chi paga dal lavorare con passione per uno s… -