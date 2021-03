LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Sainz pensa al passo gara, Verstappen inizia a spingere, Hamilton ancora ai box (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 1:37.8 per Carlos Sainz dopo il primo giro in 1:36.8. Lo spagnolo è impegnato in una simulazione di passo gara. Vedremo come si comporterà la SF21 sulla lunga distanza. 13.56 Max Verstappen con le hard arriva al T1 con 279 millesimi da Perez (gomma soft), quindi al T2 si presenta con 1.057, chiude in 1:31.733 ed è nono. Sainz chiude un giro a 6 secondi dalla vetta, forse lo spagnolo sta iniziando una simulazione di passo gara. 13.53 Carlos Sainz al momento ha totalizzato solo 4 giri, ma ora si lancia con gomma rossa nuova. Vedremo se lo spagnolo andrà a caccia del time attack. Si lancia anche Max Verstappen. 13.50 Fernando Alonso si ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 1:37.8 per Carlosdopo il primo giro in 1:36.8. Lo spagnolo è impegnato in una simulazione di. Vedremo come si comporterà la SF21 sulla lunga distanza. 13.56 Maxcon le hard arriva al T1 con 279 millesimi da Perez (gomma soft), quindi al T2 si presenta con 1.057, chiude in 1:31.733 ed è nono.chiude un giro a 6 secondi dalla vetta, forse lo spagnolo stando una simulazione di. 13.53 Carlosal momento ha totalizzato solo 4 giri, ma ora si lancia con gomma rossa nuova. Vedremo se lo spagnolo andrà a caccia del time attack. Si lancia anche Max. 13.50 Fernando Alonso si ...

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ? Miglior tempo per @Charles_Leclerc a metà della sessione mattutina del Day-3 di test in Bahrain Gli aggiornament… - SkySportF1 : ?? Ultima mezz'ora della sessione mattutina Raikkonen in scia a Leclerc Gli aggiornamenti LIVE ?… - davidevalsecchi : RT @SkySportF1: ?? La classifica completa della sessione mattutina dei test in Bahrain ?? Alle 13 l'inizio della sessione pomeridiana, LIVE s… - apextraxs : RT @automotorinews: ?? Segui con noi il LIVE dei test di #F1 in Bahrain ?? Iniziata da poco la seconda parte della terza e ultima giornata i… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Test F1 - Test Bahrain 2021, day - 3 pomeriggio: semaforo verde - DIRETTA - FormulaPassion.it [F1] " Buongiorno a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti alla diretta scritta dedicata al pomeriggio della terza e ultima giornata di test pre - stagionali del 2021 di Sakhir . ...

Test Bahrain 2021, Day - 3, mattina: Perez il più veloce Squillo di Sergio Perez nel suo ultimo turno alla guida. Il messicano della Red Bull ha chiuso davanti a tutti in 1'30"187 , precedendo Charles Leclerc e Lando Norris. La cronaca live della mattina In pochi alla ricerca del giro buono Il crono messo a segno dal messicano è un tempo molto molto buono, anche perché messo a segno non nelle migliori condizioni che può offrire l'...

Formula 1, test in Bahrain: live risultati e tempi della 3^ giornata a Sakhir Sky Sport MotoGP, LIVE - Una tempesta di sabbia blocca la terza giornata di test in Qatar MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail, i marshal stanno tentando di pulire il tracciato per permettere ai piloti di scendere in pista ...

LIVE - Test MotoGP Qatar 2, cronaca in diretta della terza giornata MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail. Oggi tutti punteranno a limare il record di Miller e della Ducati e ci saranno tante simulazioni gara. E' davvero l'ora dei verdetti ...

[F1] " Buongiorno a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti alla diretta scritta dedicata al pomeriggio della terza e ultima giornata dipre - stagionali del 2021 di Sakhir . ...Squillo di Sergio Perez nel suo ultimo turno alla guida. Il messicano della Red Bull ha chiuso davanti a tutti in 1'30"187 , precedendo Charles Leclerc e Lando Norris. La cronacadella mattina In pochi alla ricerca del giro buono Il crono messo a segno dal messicano è un tempo molto molto buono, anche perché messo a segno non nelle migliori condizioni che può offrire l'...MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail, i marshal stanno tentando di pulire il tracciato per permettere ai piloti di scendere in pista ...MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail. Oggi tutti punteranno a limare il record di Miller e della Ducati e ci saranno tante simulazioni gara. E' davvero l'ora dei verdetti ...