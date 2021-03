In Germania i Verdi restano forti e la Cdu soffre. E l’ultradestra di AfD… (Di domenica 14 marzo 2021) Le elezioni nei Land Renania-Palatinato e Baden-Württemberg, come abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, erano una data importante principalmente per la Cdu di Laschet, nuovo leader di partito che si trovava a fronteggiare la prima tornata elettorale segnata dallo scandalo mascherine. Secondo i primi exit polli in entrambi i Land il partito cristiano-democratico arriva in seconda posizione ma registra un forte calo: nel Baden-Württemberg sono in vantaggio i Verdi mentre in Renania-Palatinato i social-democratici. Il crollo della Cdu è chiaro in entrambi i Land. I Verdi SI CONFERMANO A poche ore dall’annuncio di Beppe Sala di unirsi ai Verdi europei, c’è una cosa che sarà quasi certa al margine di queste elezioni regionali tedesche: i Verdi confermano di essere una forza solida. È dalle elezioni europee del 2019, ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Le elezioni nei Land Renania-Palatinato e Baden-Württemberg, come abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, erano una data importante principalmente per la Cdu di Laschet, nuovo leader di partito che si trovava a fronteggiare la prima tornata elettorale segnata dallo scandalo mascherine. Secondo i primi exit polli in entrambi i Land il partito cristiano-democratico arriva in seconda posizione ma registra un forte calo: nel Baden-Württemberg sono in vantaggio imentre in Renania-Palatinato i social-democratici. Il crollo della Cdu è chiaro in entrambi i Land. ISI CONFERMANO A poche ore dall’annuncio di Beppe Sala di unirsi aieuropei, c’è una cosa che sarà quasi certa al margine di queste elezioni regionali tedesche: iconfermano di essere una forza solida. È dalle elezioni europee del 2019, ...

BeppeSala : In Germania, in Francia e in tante grandi città europee i Verdi sono protagonisti e incidono positivamente sulla sa… - Corriere : Germania, la Cdu crolla alle elezioni regionali Avanti Verdi e Spd - RaiNews : #Germania, verso il trionfo rispettivamente di Verdi e Spd - charliecarla : RT @adolfo_urso: Ma allora è vero, i tedeschi hanno votato! - Marc96695412 : E l'ora dei verdi per cambiare il mondo!! La Germania indica la strada -