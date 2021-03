Highlights e gol Cagliari-Juventus 1-3, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Cagliari-Juventus 1-3, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Show di Cristiano Ronaldo nel primo tempo con una tripletta stratosferica con la quale prova a spazzare via le critiche, nella ripresa i sardi riescono a trovare la via del gol con Simeone, ma non basta a riaccendere la sfida. In alto il VIDEO con le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ilcon glie i gol di1-3, match valido per la ventisettesima giornata di. Show di Cristiano Ronaldo nel primo tempo con una tripletta stratosferica con la quale prova a spazzare via le critiche, nella ripresa i sardi riescono a trovare la via del gol con Simeone, ma non basta a riaccendere la sfida. In alto ilcon le immagini salienti. SportFace.

