F.1, Test Bahrain - Verstappen chiude i test con il miglior tempo (Di domenica 14 marzo 2021) Cala il sipario sulla tre giorni di test collettivi pre-stagione della Formula 1. Nell'ultima giornata di prove sul Bahrain International Circuit, la Red Bull ha dato dimostrazione di forza: Max Verstappen è stato il più rapido, fermando il cronometro sull'1:28.960, mettendosi alle spalle l'AlphaTauri AT02 del rookie Tsunoda e la Ferrari di Carlos Sainz. Sfida Red Bull VS Mercedes. Analizzando i tempi sul giro in simulazione gara e quelli in simulazione di qualifica, possiamo dire che la Red Bull RB16B si conferma essere un'ottima vettura con un grande potenziale. Negli oltre cento giri svolti oggi prima da Perez e nel pomeriggio da Verstappen abbiamo avuto l'occasione di vedere una monoposto bilanciata e veloce, in gran forma rispetto ai diretti concorrenti. La Mercedes, che parte coi favori del ... Leggi su quattroruote (Di domenica 14 marzo 2021) Cala il sipario sulla tre giorni dicollettivi pre-stagione della Formula 1. Nell'ultima giornata di prove sulInternational Circuit, la Red Bull ha dato dimostrazione di forza: Maxè stato il più rapido, fermando il cronometro sull'1:28.960, mettendosi alle spalle l'AlphaTauri AT02 del rookie Tsunoda e la Ferrari di Carlos Sainz. Sfida Red Bull VS Mercedes. Analizzando i tempi sul giro in simulazione gara e quelli in simulazione di qualifica, possiamo dire che la Red Bull RB16B si conferma essere un'ottima vettura con un grande potenziale. Negli oltre cento giri svolti oggi prima da Perez e nel pomeriggio daabbiamo avuto l'occasione di vedere una monoposto bilanciata e veloce, in gran forma rispetto ai diretti concorrenti. La Mercedes, che parte coi favori del ...

