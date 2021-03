Due condanne e sei anni di carcere al carabiniere che informò Galan delle indagini sul Mose (Di domenica 14 marzo 2021) Per quasi trent’anni è stato a capo del Nucleo di polizia giudiziaria della Procura di Padova, snodo cruciale di tante inchieste, dalle tangenti alla Mala del Brenta, dal terrorismo allo spaccio di droga. Adesso il luogotenente dei carabiniere in pensione Franco Cappadona è finito in carcere. Deve espiare una pena complessiva di sei anni di reclusione per diversi episodi. Ma nelle cronache dell’ultimo decennio è diventato famoso per aver informato l’ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, che il suo nome era finito in un’indagine che nel 2014 avrebbe portato alla grande retata per lo scandalo Mose e le mazzette pagate ai politici veneti. È diventato esecutivo un ordine di carcerazione per due condanne. La prima a 4 anni per tentata concussione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Per quasi trent’è stato a capo del Nucleo di polizia giudiziaria della Procura di Padova, snodo cruciale di tante inchieste, dalle tangenti alla Mala del Brenta, dal terrorismo allo spaccio di droga. Adesso il luogotenente deiin pensione Franco Cappadona è finito in. Deve espiare una pena complessiva di seidi reclusione per diversi episodi. Ma nelle cronache dell’ultimo decennio è diventato famoso per aver informato l’ex governatore del Veneto, Giancarlo, che il suo nome era finito in un’indagine che nel 2014 avrebbe portato alla grande retata per lo scandaloe le mazzette pagate ai politici veneti. È diventato esecutivo un ordine di carcerazione per due. La prima a 4per tentata concussione, ...

