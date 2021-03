C'è posta per te, arrivederci alla prossima edizione: quando tornerà il programma di Maria De Filippi? (Di domenica 14 marzo 2021) Sabato 13 marzo è andata in onda l'ultima puntata della 24esima edizione di C'è posta per te. Il sipario sul people show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è calato dopo nove puntate che hanno ottenuto un successo di ascolti che la trasmissione non faceva registrare da ben 16 anni. Si chiude un'edizione record, nonostante il Covid Si chiude infatti con la media di 6.302.000 di telespettatori e uno share medio del 29,44%, un'edizione che resterà nella storia per essere stata girata con rigidi protocolli anti Covid e che ha dovuto rivedere l'elenco degli ospiti, rinunciando a quelli internazionali, impossibilitati ad effettuare spostamenti a causa della pandemia. Nel corso delle nove puntate, andate in onda dal 9 gennaio al 13 marzo, con la sola pausa di sabato ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021) Sabato 13 marzo è andata in onda l'ultima puntata della 24esimadi C'èper te. Il sipario sul people show di Canale 5, condotto daDe, è calato dopo nove puntate che hanno ottenuto un successo di ascolti che la trasmissione non faceva registrare da ben 16 anni. Si chiude un'record, nonostante il Covid Si chiude infatti con la media di 6.302.000 di telespettatori e uno share medio del 29,44%, un'che resterà nella storia per essere stata girata con rigidi protocolli anti Covid e che ha dovuto rivedere l'elenco degli ospiti, rinunciando a quelli internazionali, impossibilitati ad effettuare smenti a causa della pandemia. Nel corso delle nove puntate, andate in onda dal 9 gennaio al 13 marzo, con la sola pausa di sabato ...

