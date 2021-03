Canzone Segreta | Veronica Pivetti senza freni su Paolo Conticini e lui “Credo sia …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 14 marzo 2021) Anche lo scorso venerdì 12 marzo 2021 è andato in onda in prima serata il nuovo show di Rai 1 intitolato. Il programma è condotto da Serena Rossi e sembra che stia avendo un grande successo, visto che è seguito da milioni di telespettatori. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì, in studio c’è stata. Quest’ultima, come tutti sappiamo è l’attrice, sorella dell’ex presidente della Camera Leghista Irene. Sembra proprio che in studio a farle una sorpresa ci sia andato, suo collega con il quale tra l’altro ha recitato anche sul set di Provaci ancora prof. Un momento davvero molto emozionante per l’attrice, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Ma cosa è accaduto?...