Cagliari | Semplici | ' Colpa mia il ko Ronaldo - Cragno? Non ne parlo'

(Di domenica 14 marzo 2021)- " Abbiamo concesso troppe ripartenze esponendoci alla loro bravura e ogni volta non avevamo le giuste distanze, non siamo riusciti neanche a far fallo. Una squadra che deve salvarsi deve ...

Prima sconfitta, invece, per il nuovorilanciato da, che si illude di tornare in partita soltanto nella ripresa dopo il gol di Simeone. Troppo poco, comunque, per azzerare il netto ...- " Abbiamo concesso troppe ripartenze esponendoci alla loro bravura e ogni volta non ... Questa l'analisi di Leonardo, ai microfoni di Sky , dopo il ko 3 - 1 alla Sardegna Arena con ...L’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta della sua squadra contro la Juventus: “Sapevamo di incontrare una squadra ferita ma noi abbiamo ...Cagliari-Juventus 1-3, le parole del presidente Tommaso Giulini: "Sono deluso dalla mancata espulsione di Ronaldo" ...