Cagliari Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

(Di domenica 14 marzo 2021)– Lariparte da. Oggi alle 18.00 va in scena. Pirlo contro Semplici. Pirlo per la trasferta in Sardegna sarà costretto a rinunciare a Buffon, Demiral, Bentancur, Ramsey e Dybala. Il peso dell’attacco bianconero ricadrà su Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con Morata destinato alla panchina. A centrocampo Arthur e Rabiot saranno i due interni, McKennie e Chiesa sulle corsie laterali. In difesa De Ligt e uno tra Bonucci o Chiellini saranno i due centrali, con Cuadrado e Danilo esterni.le formazioni(3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro....

Advertising

juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - JuventusFCYouth : ?? Segui #CagliariJuve LIVE dalle 11:00 su Juventus TV! ?? - SkySport : Cagliari-Juventus, dove vedere la partita in tv - michele_cofano : RT @juvandme: Cagliari - Juventus | Prepartita di @StefanFranchi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

(agg Michela Colombo) PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv, chi affianca CR7? PARMA ROMA: CHI IN CAMPO OGGI? Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Parma Roma , big match ...DIRETTA: PIRLO NON PUÒ SBAGLIARE, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, si gioca alle ore 18:00 di domenica 14 marzo e rappresenta il primo posticipo nella ...CAGLIARI JUVENTUS STREAMING – La Juventus riparte da Cagliari. Oggi alle 18.00 va in scena Cagliari Juventus. Pirlo contro Semplici. Pirlo per la trasferta in Sardegna sarà costretto a rinunciare a Bu ...Nell’ordine vi saranno: Verona-Atalanta (h 12.30 su DAZN), Juventus-Benevento (h 15.00 su Sky Sport ... Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv Sabato 20 marzo, ore 18:00, Spezia-Cagliari: Sky Sport ...