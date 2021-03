Bologna, tris alla Sampdoria e tre punti pesantissimi: un mattone per costruire la salvezza (Di domenica 14 marzo 2021) Il Bologna torna al successo calando il tris alla Sampdoria nell'anticipo delle 12.30. E per la squadra di Mihajlovic, concreta al punto giusto, dopo due sconfitte consecutive arrivano tre punti importantissimi in chiave salvezza. I blucerchiati di Ranieri, che non vincono dal 14 febbraio, sprecano ed escono a mani vuote. Al Dall'Ara padroni di casa in vantaggio con Barrow, pareggio dei liguri con Quagliarella. Prima dell'intervallo, emiliani nuovamente avanti grazie a Svanberg. Nella ripresa, il tris di Soriano. Pronti, via e la Sampdoria parte subito a razzo. Bastano solo quattro minuti agli ospiti per sfiorare la rete del vantaggio: al minuto 4 Schouten commette un'ingenuità al limite dell'area regalando il pallone a Thorsby che calcia verso la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Iltorna al successo calando ilnell'anticipo delle 12.30. E per la squadra di Mihajlovic, concreta al punto giusto, dopo due sconfitte consecutive arrivano treimportantissimi in chiave. I blucerchiati di Ranieri, che non vincono dal 14 febbraio, sprecano ed escono a mani vuote. Al Dall'Ara padroni di casa in vantaggio con Barrow, pareggio dei liguri con Quagliarella. Prima dell'intervallo, emiliani nuovamente avanti grazie a Svanberg. Nella ripresa, ildi Soriano. Pronti, via e laparte subito a razzo. Bastano solo quattro minuti agli ospiti per sfiorare la rete del vantaggio: al minuto 4 Schouten commette un'ingenuità al limite dell'area regalando il pallone a Thorsby che calcia verso la ...

