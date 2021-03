Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 14 marzo 2021) Queste riportate di seguito le formazioni ufficiali di Bologna e Sampdoria che tra un’ora si affronteranno, sul rettangolo verde del “Dall’Ara” per l’anticipo domenicale delle 12.30 della 27a giornata del campionato di Serie A. Per Mihajlovic solito 4-2-3-1, con Skov Olsen, Soriano e Palacio dietro a Barrow. Ranieri si affida a Quagliarella in avanti, supportato da Damsgaard. Questi gli undici scelti dai due tecnici: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. All. Mihajlovic Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Quagliarella. All. Ranieri Foto: twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Queste riportate di seguito lediche tra un’ora si affronteranno, sul rettangolo verde del “Dall’Ara” per l’anticipo domenicale delle 12.30 della 27a giornata del campionato di Serie A. Per Mihajlovic solito 4-2-3-1, con Skov Olsen, Soriano e Palacio dietro a Barrow. Ranieri si affida a Quagliarella in avanti, supportato da Damsgaard. Questi gli undici scelti dai due tecnici:(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. All. Mihajlovic(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Quagliarella. All. Ranieri Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

