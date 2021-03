Beautiful anticipazioni: Thomas sta usando Zoe e non il contrario (Di domenica 14 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 15 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci raccontano quello che sta accadendo. Come avrete visto, Zoe è tornata a lavorare alla Forrester, in teoria per spiare Thomas ma a quanto pare lui si sta comportando bene con Hope. In realtà come potrete immaginare, anche se finge di essere interessato a Zoe e di volere una relazione con lei, sta solo aspettando il momento giusto per riavvicinarsi a Hope. Il figlio di Ridge ne è completamente ossessionato e al momento, solo Brooke sembra aver capito fino in fondo quanto il ragazzo possa essere pericoloso. Steffy ha spiegato alla Logan quello che è il piano con Zoe ma Brooke è ancora stupita dal fatto che sua figlia abbia deciso di lavorare al fianco di Thomas dopo tutto quello che è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 15 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci raccontano quello che sta accadendo. Come avrete visto, Zoe è tornata a lavorare alla Forrester, in teoria per spiarema a quanto pare lui si sta comportando bene con Hope. In realtà come potrete immaginare, anche se finge di essere interessato a Zoe e di volere una relazione con lei, sta solo aspettando il momento giusto per riavvicinarsi a Hope. Il figlio di Ridge ne è completamente ossessionato e al momento, solo Brooke sembra aver capito fino in fondo quanto il ragazzo possa essere pericoloso. Steffy ha spiegato alla Logan quello che è il piano con Zoe ma Brooke è ancora stupita dal fatto che sua figlia abbia deciso di lavorare al fianco didopo tutto quello che è ...

