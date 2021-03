AstraZeneca | il Piemonte sospende in via precauzionale le vaccinazioni Il vice-ministro Sileri ribadisce la sicurezza

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilha sospeso il vaccinoin via. L’annuncio è arrivato nel primissimo pomeriggio di domenica 14 marzo, su decisione del commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo. Secondo quanto si apprende, è già stata convocata la Commissionese sulla farmaco-vigilanza per studiare il caso. IlleLa decisione è stata presa, a quanto emerso da una nota interna dell’Asl Torino resa nota da La Stampa, a seguito della morte di un docente di Biella poche ore dopo la vaccinazione. L’insegnante si è sottoposto alla vaccinazione nella giornata di sabato nell’hub di Ricetto di Candelo, provincia di ...

Il vaccino anti Covid di AstraZeneca sospeso in Piemonte. A seguito della morte, avvenuta a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa ...