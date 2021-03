Asma Assad indagata nel Regno Unito per “crimini di guerra” (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Nonostante la guerra stia ancora dilaniando la Siria, ormai entrata nell’undicesimo anno di devastazione, le priorità di alcune associazioni occidentali sembrano essere decisamente surreali: è il caso dell’indagine aperta in Gran Bretagna a carico di Asma Assad, 45 anni, consorte del presidente siriano Bashar, denunciata da una associazione, Guernica 37. Asma Assad è accusata di aver “sostenuto e incoraggiato il terrorismo” in Siria e per aver istigato l’esercito siriano a compiere “violenze e atrocità”. La polizia metropolitana della capitale inglese ha aperto infatti un fascicolo di indagine subito dopo la presentazione della denuncia. Questo perché Asma Assad è cittadina britannica, nata a Londra da cittadini siriani e cresciuta nella City, e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Nonostante lastia ancora dilaniando la Siria, ormai entrata nell’undicesimo anno di devastazione, le priorità di alcune associazioni occidentali sembrano essere decisamente surreali: è il caso dell’indagine aperta in Gran Bretagna a carico di, 45 anni, consorte del presidente siriano Bashar, denunciata da una associazione, Guernica 37.è accusata di aver “sostenuto e incoraggiato il terrorismo” in Siria e per aver istigato l’esercito siriano a compiere “violenze e atrocità”. La polizia metropolitana della capitale inglese ha aperto infatti un fascicolo di indagine subito dopo la presentazione della denuncia. Questo perchéè cittadina britannica, nata a Londra da cittadini siriani e cresciuta nella City, e ...

