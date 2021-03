Almeno 14 persone sono morte durante le proteste a Yangon, in Myanmar (Di domenica 14 marzo 2021) Almeno 14 persone sono morte a Yangon, la più grande città del Myanmar, durante le proteste contro il governo militare. L’esercito ha sparato contro i manifestanti, usando sia proiettili di gomma che vere munizioni, secondo quanto riferito dai soccorritori alle Leggi su ilpost (Di domenica 14 marzo 2021)14, la più grande città dellecontro il governo militare. L’esercito ha sparato contro i manifestanti, usando sia proiettili di gomma che vere munizioni, secondo quanto riferito dai soccorritori alle

Ultime Notizie dalla rete : Almeno persone Myanmar, la polizia spara sui manifestanti: 18 morti nelle proteste oggi Una dottoressa dell'ospedale ha confermato che almeno "15 persone sono morte", i feriti curati "sono almeno 50" e "il bilancio delle vittime potrebbe essere più pesante. La tv di Stato, riferisce la ...

Birmania: proseguono le proteste,altri 5 manifestanti uccisi Sono almeno cinque i manifestanti uccisi oggi in Birmania, dove da giorni la gente nelle strade continua ... innescando una rivolta di massa che ha visto centinaia di migliaia di persone protestare ogni ...

Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +26.062, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.223.142 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi ...

