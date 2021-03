Vaccino Covid, AstraZeneca ritarda: ad aprile metà iniezioni. ?J&J non arriverà prima di maggio (Di domenica 14 marzo 2021) aprile doveva essere il mese del riscatto. A fronte di un andamento lento della campagna vaccinale, non paragonabile ai numeri raggiunti da Israele, Regno Unito e Usa. Si diceva: arriveranno molte... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 marzo 2021)doveva essere il mese del riscatto. A fronte di un andamento lento della campagna vaccinale, non paragonabile ai numeri raggiunti da Israele, Regno Unito e Usa. Si diceva: arriveranno molte...

Advertising

GiovanniToti : In un reparto del @SanMartino_Ge, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con pazien… - Giorgiolaporta : Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due or… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - RobyS1966 : RT @Giorgiolaporta: Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due ore ri… - alessanprudente : @chipswilliams1 Chi ha gli anticorpi naturali e fa il vaccino potrebbe andare incontro al fenomeno dell'ADE. 'Si tr… -