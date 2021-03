Vaccini Napoli: paura Astraneneca, 223 convocati non vanno (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la tendenza dei lavoratori della scuola e dell’università a disertare la vaccinazione con Astrazeneca a Napoli. Dai dati dell’Asl Napoli 1 emerge che oggi erano infatti stati convocati al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare 660 cittadini ma si sono presentati in 437, oltre duecento in meno quindi. Il timore dopo lo stop in tutta Italia ad un lotto e il controllo su altri ha frenato molti che erano stati convocati. Prosegue invece alta l’adesione degli anziani che fanno il vaccino Pfizer: oggi erano stati convocati 585 anziani per la seconda dose e sono presentati in 554. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la tendenza dei lavoratori della scuola e dell’università a disertare la vaccinazione con Astrazeneca a. Dai dati dell’Asl1 emerge che oggi erano infatti statial centro vaccinale della Mostra d’Oltremare 660 cittadini ma si sono presentati in 437, oltre duecento in meno quindi. Il timore dopo lo stop in tutta Italia ad un lotto e il controllo su altri ha frenato molti che erano stati. Prosegue invece alta l’adesione degli anziani che fanno il vaccino Pfizer: oggi erano stati585 anziani per la seconda dose e sono presentati in 554. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

