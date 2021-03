Tublat com | siamo il partner digitale per le piccole e medie imprese

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 13 marzo 2021) Mario Draghi è stato chiamato a Palazzo Chigi principalmente per riscrivere il Recovery Plan. L’ex banchiere europeo ha deciso di mettere a disposizione del Paese tutte le sue competenze per gestire la fase di ripresa post covid. Il nuovo premier nelle scorse ore ha declinato in italiano il corposo progetto di rilancio: il piano di rilancio. Sottolineando ancora una volta che l’Italia deve cambiare. Alla base di questo cambiamento ci sono delle riforme vere che vanno dalla Pubblica Amministrazione alla Transizione Ecologica passando per la digitalizzazione del Paese. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza perché tutta l’Italia sia un Paese moderno, non solo Milano. Negli ultimi anni il capoluogo lombardo è stato il traino della digitalizzazione italiana, ma da solo non basta. Deve essere tutta l’Italia a camnbiare passo. Serve un piano di politica industriale nel ...