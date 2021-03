Taranto, finanziere entra in coma dopo il vaccino AstraZeneca (Di sabato 13 marzo 2021) Un altro caso che sta allarmando l’Italia, dopo quello della drammatica morte del militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto per arresto cardiaco a Misterbianco (Catania) poche ore dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese AstraZeneca. A Taranto, un finanziere è infatti entrato in coma poco dopo essersi sottoposto alla prima somministrazione dello stesso farmaco, insieme ad altri suoi colleghi in forza alle Fiamme Gialle. A fare luce sull’accaduto saranno le autorità sanitarie, ma le testate locali parlano di una sospetta reazione alla dose ricevuta. L’uomo, 43 anni originario della Sicilia ma in servizio presso Taranto, non aveva patologie pregresse ed era quindi stato regolarmente sottoposto a ... Leggi su ilparagone (Di sabato 13 marzo 2021) Un altro caso che sta allarmando l’Italia,quello della drammatica morte del militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto per arresto cardiaco a Misterbianco (Catania) poche oreaver ricevuto la prima dose delanglo-svedese. A, unè infattito inpocoessersi sottoposto alla prima somministrazione dello stesso farmaco, insieme ad altri suoi colleghi in forza alle Fiamme Gialle. A fare luce sull’accaduto saranno le autorità sanitarie, ma le testate locali parlano di una sospetta reazione alla dose ricevuta. L’uomo, 43 anni originario della Sicilia ma in servizio presso, non aveva patologie pregresse ed era quindi stato regolarmente sottoposto a ...

