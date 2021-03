Sorpresi ad allenarsi in palestra nonostante il Covid | sanzionati personal trainer e avventori

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – Il continuo via vai di persone vestite con abiti sportivi ha insospettito diversi residenti della zona che sapevano bene che da quelle parti vi era unache doveva essere chiusa: in realtà, però, il gestore,le norme per il contenimento del-19, lasciava entrare alcuni iscritti permettendogli effettuare gli allenamenti con le attrezzature sportive. Per questo nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano, dopo aver osservato quegli anomali movimenti, hanno effettuato un blitz in unadi Monteforte Irpino e scoperto quello che sospettavano. Il maldestro tentativo di fuga di cinque “atleti abusivi” dall’uscita secondaria della struttura, è andato ad infrangersi contro il dispositivo tesogli ...

