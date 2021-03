Scuola: domani sit-in a Montecitorio per chiedere 'cambio di passo' sulla Dad (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Domenica 14 marzo alle 11 a Montecitorio ci troviamo per chiedere un vero cambio di passo nei confronti della Scuola: chiediamo un impegno forte perché la Scuola riapra al più presto e chiediamo che si adottino tutte le misure necessarie perché resti aperta fino alla fine dell'anno". Lo comunica Priorità alla Scuola, movimento di genitori, personale scolastico e studenti che aggiunge: "I ragazzi e la Scuola intera da oggi vanno di nuovo in apnea. E' importante che sappiano che sarà per poco e che dopo si farà di tutto per permettere loro di finire l'anno scolastico dignitosamente. Si prenda ogni misura affinché la Scuola possa restare aperta!". "Dopo un anno di Scuola a singhiozzo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Domenica 14 marzo alle 11 aci troviamo perun verodinei confronti della: chiediamo un impegno forte perché lariapra al più presto e chiediamo che si adottino tutte le misure necessarie perché resti aperta fino alla fine dell'anno". Lo comunica Priorità alla, movimento di genitori, personale scolastico e studenti che aggiunge: "I ragazzi e laintera da oggi vanno di nuovo in apnea. E' importante che sappiano che sarà per poco e che dopo si farà di tutto per permettere loro di finire l'anno scolastico dignitosamente. Si prenda ogni misura affinché lapossa restare aperta!". "Dopo un anno dia singhiozzo la ...

