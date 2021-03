Sassuolo – Verona Serie A TIM | streaming | formazioni | precedenti

Leggi su viagginews

(Di sabato 13 marzo 2021) Il match traè l’anticipo del sabato pomeriggio dellaA TIM:in diretta e in tv, dove vederla. Nessuna tregua per il calcio italiano: dopo le sfide delle due italiane in Europa League, con il Milan che è uscito imbattuto dall’Old Trafford contro il Manchester United e la Roma che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com