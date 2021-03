Sarah Everard scomparsa, i suoi resti ritrovati un borsone in un bosco: arrestato un poliziotto (Di sabato 13 marzo 2021) Sarah Everard è morta, dopo giorni di attesa e angoscia è arrivato il verdetto dell’esame autoptico che ha confermato che i resti umani trovati nel boschetto di Ashford, nel Kent. Sarah Everard, executive manager, era scomparsa lo scorso 3 marzo mentre stava tornando a casa dopo aver visto degli amici. Dietro il suo rapimento e morte, ci sarebbe un agente di Scotland Yard. Intanto a Londra sono esplose le proteste contro la violenza sulle donne. Sarah Everard: il rapimento Il 3 marzo scorso, alle 21.30, Sarah Everard scompariva nel nulla dopo aver lasciato la casa di un amico a Leathwaite Road, zona Battersea, Londra. Dopo 3 giorni viene formalizzata la denuncia di scomparsa, su richiesta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 marzo 2021)è morta, dopo giorni di attesa e angoscia è arrivato il verdetto dell’esame autoptico che ha confermato che iumani trovati nel boschetto di Ashford, nel Kent., executive manager, eralo scorso 3 marzo mentre stava tornando a casa dopo aver visto degli amici. Dietro il suo rapimento e morte, ci sarebbe un agente di Scotland Yard. Intanto a Londra sono esplose le proteste contro la violenza sulle donne.: il rapimento Il 3 marzo scorso, alle 21.30,scompariva nel nulla dopo aver lasciato la casa di un amico a Leathwaite Road, zona Battersea, Londra. Dopo 3 giorni viene formalizzata la denuncia di, su richiesta ...

