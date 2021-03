Poliziotto che arrestò Patrizia Reggiani, ‘mi deve restituire il giaccone’ (Di sabato 13 marzo 2021) Gli occhiali da sole a nascondere lo sguardo e un Poliziotto, solo in giacca, che con una mano sulla spalla la scorta all’uscita degli uffici della Criminalpol in piazza San Sepolcro a Milano. E’ questa l’ultima immagine di Patrizia Reggiani, arrestata come mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci, prima di varcare la porta del carcere dove sconterà 17 anni dei 26 anni di condanna. Era il 30 gennaio 1997, ma nessuno sa che quel cappotto che la protegge dal freddo è di Carmine Gallo, l’ispettore capo che bussò alla porta del suo lussuoso appartamento, le notificò l’ordine di custodia cautelare e fece naufragare il suo piano criminale. “Voleva andare in carcere con una pelliccia che costava milioni, le dissi che non era il caso e le offrii il mio giaccone verde. Promise di restituirmelo, non è stato così, ma poco importa”, svela ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Gli occhiali da sole a nascondere lo sguardo e un, solo in giacca, che con una mano sulla spalla la scorta all’uscita degli uffici della Criminalpol in piazza San Sepolcro a Milano. E’ questa l’ultima immagine di, arrestata come mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci, prima di varcare la porta del carcere dove sconterà 17 anni dei 26 anni di condanna. Era il 30 gennaio 1997, ma nessuno sa che quel cappotto che la protegge dal freddo è di Carmine Gallo, l’ispettore capo che bussò alla porta del suo lussuoso appartamento, le notificò l’ordine di custodia cautelare e fece naufragare il suo piano criminale. “Voleva andare in carcere con una pelliccia che costava milioni, le dissi che non era il caso e le offrii il mio giaccone verde. Promise di restituirmelo, non è stato così, ma poco importa”, svela ...

