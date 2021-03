Orietta Berti, il dolore segreto a Verissimo: «Mio marito è stato male, ha perso 16 chili...». Silvia Toffanin commossa (Di sabato 13 marzo 2021) Orietta Berti, il dolore segreto a Verissimo: «Mio marito è stato male, ha perso 16 chili...». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la cantante emiliana è stata ospite nel... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021), il: «Mio, ha16...».. Oggi, la cantante emiliana è stata ospite nel...

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti Orietta Berti, scherzo epico su RDS: Rossella Brescia imita Sophia Loren A 'Tutti Pazzi Per RDS' l'esilarante Rossella Brescia riserva un epico scherzo alla cantante Orietta Berti: si fingerà Sophia Loren. Nella scorsa puntata mattutina del programma radiofonico di ' Tutti Pazzi Per RDS ', l'irresistibile umorismo di Rossella Brescia e dei suoi altri due ...

Orietta Berti a Verissimo con la pelliccia rossa mai messa a Sanremo: c'è il suo nome sulla schiena Il Festival di Sanremo non lo ha vinto, ma ne è stata la regina indiscussa. Orietta Berti non solo ha dimostrato il suo talento e la sua grande professionalità, musicalmente parlando, ma si è dimostrata una donna pronta ad accogliere nuove sfide e a mettersi in gioco, anche ...

Scherzo epico a Orietta Berti, Rossella Brescia si finge Sophia Loren Il Fatto Quotidiano Orietta Berti festeggia l’anniversario di matrimonio ma non cucina lei (Foto) Orietta Berti a Verissimo racconta del suo amore per Osvaldo, dell’anniversario di matrimonio che festeggeranno domani. 54 anni di matrimonio e la cantante non è mai stanca di parlare della loro vita ...

ORIETTA BERTI/ “Domani io e Osvaldo festeggeremo 54 anni di vita insieme” Orietta Berti ospite a Verissimo di Silvia Toffanin dopo il suo grande ritorno sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021 ...

