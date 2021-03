Mandolino che passione! (Di domenica 14 marzo 2021) Bel successo di pubblico, per i nostri plettri reduci da Sanremo, guidati dal docente Mauro Squillante, unitamente ai colleghi Luca Petrosino, Adolfo Tosto ed Olena Kurkina, ospiti ieri sera, del salotto virtuale di Le Cronache Di Olga Chieffi E’ stato un colpo di fulmine il Mandolino, che ha cambiato, improvvisamente, le vite dei quattro componenti della Napoli Mandolin Orchestra, che abbiamo applaudito sul palcoscenico di Sanremo al fianco di Ermal Meta. Ieri sera, Mauro Squillante docente di questo strumento presso il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, e i suoi allievi e colleghi, Luca Petrosino, Adolfo Tosto ed Olena Kurkina, ospiti del salotto virtuale di questo quotidiano, “In prima fila con…”, ci hanno raccontato l’esplosione del loro daimon, nei confronti di questo particolare strumento, a cominciare dal maestro Mauro, che era uno studente di cinese con ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 14 marzo 2021) Bel successo di pubblico, per i nostri plettri reduci da Sanremo, guidati dal docente Mauro Squillante, unitamente ai colleghi Luca Petrosino, Adolfo Tosto ed Olena Kurkina, ospiti ieri sera, del salotto virtuale di Le Cronache Di Olga Chieffi E’ stato un colpo di fulmine il, che ha cambiato, improvvisamente, le vite dei quattro componenti della Napoli Mandolin Orchestra, che abbiamo applaudito sul palcoscenico di Sanremo al fianco di Ermal Meta. Ieri sera, Mauro Squillante docente di questo strumento presso il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, e i suoi allievi e colleghi, Luca Petrosino, Adolfo Tosto ed Olena Kurkina, ospiti del salotto virtuale di questo quotidiano, “In prima fila con…”, ci hanno raccontato l’esplosione del loro daimon, nei confronti di questo particolare strumento, a cominciare dal maestro Mauro, che era uno studente di cinese con ...

