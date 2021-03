Luna Rossa cade dai foil in partenza di gara-6 e non riesce a volare: cosè successo – VIDEO (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa si è resa protagonista di un nuovo botta e risposta in mare con Team New Zealand: prima ha vinto gara-5 e si è portata in vantaggio per 3-2 nel match race che mette in palio la America’s Cup, successivamente non è riuscita a firmare un nuovo colpaccio nella seconda regata di giornata e così i Kiwi hanno pareggiato (3-3). Il confronto per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo è più acceso che mai, nella baia di Auckland regnano equilibrio e incertezza. Fare un pronostico diventa sempre più difficile ed è molto complesso scommettere su chi raggiungerà le sette vittorie necessarie per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. Luna Rossa sperava di allungare, visto che oggi soffiava una brezza leggera di 7-10 nodi. Purtroppo, però, la partenza della ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)si è resa protagonista di un nuovo botta e risposta in mare con Team New Zealand: prima ha vinto-5 e si è portata in vantaggio per 3-2 nel match race che mette in palio la America’s Cup, successivamente non è riuscita a firmare un nuovo colpaccio nella seconda regata di giornata e così i Kiwi hanno pareggiato (3-3). Il confronto per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo è più acceso che mai, nella baia di Auckland regnano equilibrio e incertezza. Fare un pronostico diventa sempre più difficile ed è molto complesso scommettere su chi raggiungerà le sette vittorie necessarie per mettere le mani sulla Vecchia Brocca.sperava di allungare, visto che oggi soffiava una brezza leggera di 7-10 nodi. Purtroppo, però, ladella ...

