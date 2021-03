L' Atletico sbatte sul muro del Getafe | solo 0 - 0 | sorridono Real e Barça

(Di domenica 14 marzo 2021) Occasione persa dalla banda del Cholo, che alimenta l'effetto elastico in vetta alla classifica. Dopo l'allungo in settimana grazie al successo nel recupero contro l'Athletic, i Colchoneros frenano in ...

MaxCallegari : L’Atletico sbatte sul Getafe, che chiude in 10 ma torna a fare punti contro Simeone dopo 13 (!) ko di fila. Real a… -

Il pareggio a reti bianche dell'Alfonso Perez, dove l'Atletico frena nonostante la superiorità numerica negli ultimi 20', può fare ancor più felice il Barcellona, che lunedì sera ha l'occasione di... Un'autorete di Alfonso Pedraza e il gol di Joao Felix consente ai colchoneros di tenere a distanza i catalani secondi. Il Betis è sesto...