Gemma Galgani cade dalle scale | voci rovinose da Uomini e donne | umiliata e in lacrime da Maurizio | com' è possibile?

Clamoroso retroscena da Uomini e donne. Durante le registrazioni di venerdì, Gemma Galgani sarebbe caduta dalle scale, evidentemente (troppo) emozionata per incontrare in studio Maurizio del Segreto. La Dama di Torino, vera star del Trono over e del dating show tutto di Canale 5, si è accasciata sugli scalini restando a terra, forse per la vergogna, e costringendo Maria De Filippi ad andare da lei per sincerarsi delle sue condizioni. Le conseguenze del capitombolo a favor di telecamera sono state vistose: ginocchia sbucciate, sangue che esce copioso e calze da cambiare in corso d'opera. Nell'apprensione generale, la "nemica" Tina Cipollari ha fatto notare che Gemma in realtà non si era fatta nulla di grave, e qualcuno non ha potuto notare la ...

