Domenica In, va in onda? Gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Domenica In, buone notizie sul fronte della messa in onda del 14 marzo dopo i timori delle ultime ore in merito al tampone di Mara Venier. In questi giorni si è parlato dell’eventualità di dover sospendere la puntata di Domenica In prevista per il 14 marzo, come riportato da Tv Blog, infatti, Mara Venier è entrata a contatto Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.In, buone notizie sul fronte della messa indel 14 marzo dopo i timori delle ultime ore in merito al tampone di Mara Venier. In questi giorni si è parlato dell’eventualità di dover sospendere la puntata diIn prevista per il 14 marzo, come riportato da Tv Blog, infatti, Mara Venier è entrata a contatto

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Domenica alle 8.50 su Rai Radio 1 va in onda, Vita Nei Campi, la rubrica radiofonica della TgrRaiFVG su tutto quanto fa agri… - Uil_Liguria : Domenica 14 marzo alle 20.30, andrà in onda su #Telenord un approfondimento su #Isee e #bonus a cura di Mara Fadda… - Monicavda83 : RT @tvblogit: Domenica in: tutti negativi, domani si va in onda con la ventisettesima puntata - SerieTvserie : Domenica in: tutti negativi, domani si va in onda con la ventisettesima puntata - TgrRaiFVG : Domenica alle 8.50 su Rai Radio 1 va in onda, Vita Nei Campi, la rubrica radiofonica della TgrRaiFVG su tutto quant… -