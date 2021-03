Covid: Mattarella ha firmato i Dl approvati dal Cdm (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti-legge, approvati dal Cdm di ieri, sulle “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con i figli minori in didattica a distanza o in quarantena" e su “Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19". Lo si apprende dal Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergiohai decreti-legge,dal Cdm di ieri, sulle “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del-19 e interventi di sostegno per lavoratori con i figli minori in didattica a distanza o in quarantena" e su “Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da-19". Lo si apprende dal Quirinale.

