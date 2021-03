Covid, Coldiretti: “Basta file al supermercato, approvvigionamento cibo garantito” (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – “L’approvvigionamento di cibo e bevande è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila industrie alimentari e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica”. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’invitare ad evitare le file ai supermercati che si sono create con l’annuncio della stretta di Pasqua per l’avanzare dei contagi. Leggi su dire (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – “L’approvvigionamento di cibo e bevande è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila industrie alimentari e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica”. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’invitare ad evitare le file ai supermercati che si sono create con l’annuncio della stretta di Pasqua per l’avanzare dei contagi.

