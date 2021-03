Campania, 2940 positivi, continua ad essere alto il numero dei sintomatici (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 2940 i positivi del giorno secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. Su 27.263 tamponi effettuati. Il tasso positivi/tamponi è al 10,78%. continua a crescere, in percentuale, il numero di sintomatici: oggi sono 693 rispetto ai 1857 che non mostrano sintomi del virus. Si contano altri 23 morti (20 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1689. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 150 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.547 ** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Sonodel giorno secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Su 27.263 tamponi effettuati. Il tasso/tamponi è al 10,78%.a crescere, in percentuale, ildi: oggi sono 693 rispetto ai 1857 che non mostrano sintomi del virus. Si contano altri 23 morti (20 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1689. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 150 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.547 ** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

