Bundesliga, è Lewandowski show a Brema: tre legni e un gol che fa storia (Di sabato 13 marzo 2021) Successo per 3-1 del Bayern Monaco a Brema. Tutto facile per i prossimi avversari della Lazio in Champions League sul terreno del Werder nettamente schiacciato in difesa durante il match. Risultato che non fotografa bene il match che il Bayern avrebbe potuto vincere con punteggio tennistico ma a fermare Lewandowski i legni della porta di Pavlenka salvato in tre occasioni da pali e traversa. Gol di Goretska, Gnabry e dello stesso attaccante polacco nel secondo tempo. Una rete importante in Bundesliga visto che Robert Lewandowski entra ancora di più nella storia della Bundesliga. Non solo è il miglior marcatore straniero del campionato e lo straniero ad aver segnato più goal in una singola stagione. Da oggi il polacco è anche il secondo marcatore all-time nella ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) Successo per 3-1 del Bayern Monaco a. Tutto facile per i prossimi avversari della Lazio in Champions League sul terreno del Werder nettamente schiacciato in difesa durante il match. Risultato che non fotografa bene il match che il Bayern avrebbe potuto vincere con punteggio tennistico ma a fermaredella porta di Pavlenka salvato in tre occasioni da pali e traversa. Gol di Goretska, Gnabry e dello stesso attaccante polacco nel secondo tempo. Una rete importante invisto che Robertentra ancora di più nelladella. Non solo è il miglior marcatore straniero del campionato e lo straniero ad aver segnato più goal in una singola stagione. Da oggi il polacco è anche il secondo marcatore all-time nella ...

