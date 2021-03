Altro che carenza, vaccini ad amici e parenti e fiale inutilizzate buttate via (VIDEO) (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutovaccini che finiscono nella spazzatura? Liste di prenotazione non rispettate? C’è tutto nel servizio di Filippo Roma de Le Iene che, dopo diverse segnalazioni, ha deciso di vederci chiaro e si è recato di persona a Firenze, al Mandela Forum per ‘controllare’ l’operazione di inoculazione delle dosi anti-covid. Ne viene fuori un quadro allarmante: a fine giornata una parte delle dosi avanzate viene somministrata ad amici e parenti dei medici, chiamati last minute, e ciò che resta viene addirittura buttato nei rifiuti, non essendo più riutilizzabile il giorno dopo. Qui il servizio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoche finiscono nella spazzatura? Liste di prenotazione non rispettate? C’è tutto nel servizio di Filippo Roma de Le Iene che, dopo diverse segnalazioni, ha deciso di vederci chiaro e si è recato di persona a Firenze, al Mandela Forum per ‘controllare’ l’operazione di inoculazione delle dosi anti-covid. Ne viene fuori un quadro allarmante: a fine giornata una parte delle dosi avanzate viene somministrata addei medici, chiamati last minute, e ciò che resta viene addirittura buttato nei rifiuti, non essendo più riutilizzabile il giorno dopo. Qui il servizio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

