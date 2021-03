All'esame di guida con auricolare: "smascherato" dal sonar (Di sabato 13 marzo 2021) Varese - Si è presentato all'esame della patente con un auricolare nascosto ma è stato individuato con un apposito 'sonar' e denunciato . E' accaduto a Varese. Ieri mattina, nel corso di una seduta ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 marzo 2021) Varese - Si è presentato all'della patente con unnascosto ma è stato individuato con un apposito '' e denunciato . E' accaduto a Varese. Ieri mattina, nel corso di una seduta ...

