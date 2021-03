Zona rossa e arancione: cosa prevedono le misure in vigore dal 15 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) (Foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Per frenare la rapida salita della curva epidemiologica, il governo ha varato un inasprimento delle regole per tutte le regioni italiane in vigore da lunedì 15 marzo. L’indice di contagio Rt è salito su tutto il territorio nazionale oltre la sglia critica, spinto dal diffondersi delle nuove varianti. Disposizioni generali Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile in tutte le zone gialle entreranno in vigore le misure attualmente previste per la Zona arancione. In queste aree, le visite a parenti e amici sono state limitate a due persona per volta, una volta al giorno ed esclusivamente all’interno del proprio comune. Di fatto scompaiono le zone gialle dalla mappa ... Leggi su wired (Di venerdì 12 marzo 2021) (Foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Per frenare la rapida salita della curva epidemiologica, il governo ha varato un inasprimento delle regole per tutte le regioni italiane inda lunedì 15. L’indice di contagio Rt è salito su tutto il territorio nazionale oltre la sglia critica, spinto dal diffondersi delle nuove varianti. Disposizioni generali Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, dal 15al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile in tutte le zone gialle entreranno inleattualmente previste per la. In queste aree, le visite a parenti e amici sono state limitate a due persona per volta, una volta al giorno ed esclusivamente all’interno del proprio comune. Di fatto scompaiono le zone gialle dalla mappa ...

