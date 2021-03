Valorant, Sentinels aggiunge TenZ come sostituto dopo il “caso Sinatraa” (Di venerdì 12 marzo 2021) Buone notizie per i fan del team Sentinels che ha appena confermato l’ingaggio di Tyson “TenZ” Ngo come sostituto per la VCT Masters One. come riportato da Riot Games, Sentinels ha acquisito i diritti su TenZ in modo tale da poterlo usare nelle prossime partite. Una mossa che si è resa assolutamente necessaria dopo quanto accaduto di recente con Jay “Sinatraa” Won, che ha ricevuto una sospensione sia dalle competizioni Riot che dalla stessa organizzazione. Sinatraa è stato accusato di violenze sessuali e di abusi fisici ed emotivi da parte della sua ex ragazza, Cleo Hernandez, con tanto di file audio e screenshot a supporto. Won ha negato tutto, ma le sospensioni restano. Per questo Sentinels si è ... Leggi su esports247 (Di venerdì 12 marzo 2021) Buone notizie per i fan del teamche ha appena confermato l’ingaggio di Tyson “” Ngoper la VCT Masters One.riportato da Riot Games,ha acquisito i diritti suin modo tale da poterlo usare nelle prossime partite. Una mossa che si è resa assolutamente necessariaquanto accaduto di recente con Jay “” Won, che ha ricevuto una sospensione sia dalle competizioni Riot che dalla stessa organizzazione.è stato accusato di violenze sessuali e di abusi fisici ed emotivi da parte della sua ex ragazza, Cleo Hernandez, con tanto di file audio e screenshot a supporto. Won ha negato tutto, ma le sospensioni restano. Per questosi è ...

Valorant: dopo le accuse dell'ex fidanzata, Sinatraa risponde con una dichiarazione ufficiale ...sue esperienze con il giocatore della Overwatch League del 2019 diventata poi la star di Valorant. ... La star dei Sentinels dopo la dichiarazione di cle0h è stata sospesa sia dal ...

Valorant, giocatore professionista viene sospeso: indagato per violenza sessuale

Overwatch League rimborsa la skin di un giocatore accusato di abusi sessuali La Overwatch League ha deciso di rimborsare la skin legata al giocatore Jay "Sinatraa" Won, accusato di abusi sessuali dall'ex fidanzata.. La Overwatch League ha deciso di rimborsare la skin MVP ...

Scandalo Sinatraa aggiornamento: il giocatore nega, i Sentinels lo sospendono Dopo la bomba di ieri, Sinatraa ha risposto sui social, i Sentinels lo hanno sospeso e Blizzard offre rimborsi per la skin a lui dedicata.

