Uomini e Donne, Valentina Autiero dopo l'addio: "Sono stata spinta a uscire"

Valentina Autiero non è più tornata nello studio di Uomini e Donne, nonostante la sua lovestory avviata al dating-show sia finita e lei sia richiesta dai telespettatori, il che ha almeno un motivo preciso. Così come la dama riporta in un'intervista post-dating show, Valentina non si sente pronta per delle nuove conoscenze intime, dopo essere rimasta delusa per la frequentazione iniziata alla corte di Maria De Filippi. Nel suo intervento, inoltre, aggiunge consapevole che avrebbe potuto viversi l'esperienza a Uomini e Donne senza fretta, sentendo di essere stata spinta a uscire ingiustamente dal programma troppo presto, come a voler lanciare un affondo alla produzione del format.

