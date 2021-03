Serie A | Lazio-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 12 marzo 2021)A, il programma e risultati di venerdì 12 marzo.contro il. L’Atalanta contro lo Spezia. ROMA –A, il programma e i risultati di venerdì 12 marzo. Apree alle 20.45 Atalanta ospita lo Spezia.A, il programma di venerdì 12 marzo Di seguito il programma diA di venerdì 12 marzo 2021, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 15)Atalanta-Spezia (ore 20.45) PalloneA Patric vince il ballottaggio con Musacchio. Correa confermato al fianco di Immobile. Nelconsueto 3-5-2. Ounas e Simy in ...

- Crotone sarà la prima partita diA giocata di venerdì alle ore 15 nel XXI secolo.Commenta per primo Si avvicina sempre di più- Crotone , match che aprirà la 27esima giornata diA . In attesa del fischio d'inizio del sig. Rapuano della sezione di Rimini, ai microfoni ufficiale del club biancoceleste ha parlato ...Il prossimo sarà il numero 150 in Serie A. Lazio, la probabile formazione. Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile. Rossoblù che ...Il centrocampista della Lazio, Momo Fares, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio prima del match contro il Crotone ...