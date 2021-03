Sampdoria | primato in arrivo per Audero contro il Bologna

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Emilè sicuramente uno degli uomini chiave delladi Claudio Ranieri:inilLaè ormai pronta per partire alla volta di, in vista del matchgli uomini dell'ex Sinisa Mihajlovic in programma domenica alle ore 12:30.inper Emil, una delle colonne portanti dei blucerchiati in questo campionato. Per il classe '97 la prossima sarà la 100ª presenza in Serie A: 98 le ha collezionate all'ombra della Lanterna, mentre la prima con la maglia della Juventus.