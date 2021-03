Roma, Fonseca: “Guardiola e Mourinho il top. Possesso palla? Diversi dall’Inter. Svelo la verità su Under” (Di venerdì 12 marzo 2021) Parola al tecnico della Roma, Paulo Fonseca.Archiviata la vittoria ottenuta nella gara di andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar, la Roma si concentra nuovamente sul campionato per proseguire la caccia ad un piazzamento in Champions League. I giallorossi affronteranno il Parma domenica 14 marzo alle ore 15,00, un match da non fallire per dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane. In vista della gara con gli emiliani, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha risposto alle domande di Federico Balzaretti, nel corso del format "Balza incontra Fonseca" in onda sul canale streaming DAZN. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese.DA Mourinho A Guardiola - "Io ho avuto Jean-Paul, una persona con cui ho parlato molto e che ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Parola al tecnico della, Paulo.Archiviata la vittoria ottenuta nella gara di andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar, lasi concentra nuovamente sul campionato per proseguire la caccia ad un piazzamento in Champions League. I giallorossi affronteranno il Parma domenica 14 marzo alle ore 15,00, un match da non fallire per dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane. In vista della gara con gli emiliani, il tecnico giallorosso, Paulo, ha risposto alle domande di Federico Balzaretti, nel corso del format "Balza incontra" in onda sul canale streaming DAZN. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese.DA- "Io ho avuto Jean-Paul, una persona con cui ho parlato molto e che ha ...

ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - Mediagol : #Roma, Fonseca: “Guardiola e Mourinho il top. Possesso palla? Diversi dall’Inter. Svelo la verità su Under'… - CoreRomanista : #Fonseca a #Dazn racconta il suo rapporto con i giocatori: 'A #Roma dobbiamo giocare sempre per vincere. Dobbiamo a… - proietta : RT @ilRomanistaweb: ?? #Fonseca: 'Dobbiamo giocare sempre per vincere, con ambizione' - ilRomanistaweb : ?? #Fonseca: 'Dobbiamo giocare sempre per vincere, con ambizione' -