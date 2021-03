Pd, Letta: “C’era da raccattare dei cocci, non ho intenzione di vivacchiare” (Di venerdì 12 marzo 2021) “C’era da raccattare dei cocci, d’altronde noi vasi…”. Lo ha detto Enrico Letta, ironizzando sul suo ‘ruolo’ di vaso degli esteri a Propaganda live su La7, alla domanda su chi glielo avesse fatto fare a candidarsi alla guida del Partito democratico. “La verità – ha poi aggiunto – è che la politica ce l’ho nel cuore, penso che la pandemia ci abbia cambiato tutti, questo anno ci ha fatto rendere conto che la comunità conta. Trovare le giuste soluzioni insieme, questo alla fine è la politica”. “Io ho idee nette e forti, non ho in mente di vivacchiare ma di imprimere una svolta. Per me la parola conta, sarò conseguente e mi aspetto che tutti lo siano, che non è d’accordo e chi è d’accordo, perché troppe volte si nascondono dei non detti e poi alle prime difficoltà ognuno fa a modo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) “dadei, d’altronde noi vasi…”. Lo ha detto Enrico, ironizzando sul suo ‘ruolo’ di vaso degli esteri a Propaganda live su La7, alla domanda su chi glielo avesse fatto fare a candidarsi alla guida del Partito democratico. “La verità – ha poi aggiunto – è che la politica ce l’ho nel cuore, penso che la pandemia ci abbia cambiato tutti, questo anno ci ha fatto rendere conto che la comunità conta. Trovare le giuste soluzioni insieme, questo alla fine è la politica”. “Io ho idee nette e forti, non ho in mente dima di imprimere una svolta. Per me la parola conta, sarò conseguente e mi aspetto che tutti lo siano, che non è d’accordo e chi è d’accordo, perché troppe volte si nascondono dei non detti e poi alle prime difficoltà ognuno fa a modo ...

