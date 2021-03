Patriots – Cam Newton torna per un altro anno (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo una stagione particolarmente amara, in cui i Bills hanno dominato la AFC East e l’obiettivo playoff è sfumato, New England sembrava intenzionata a intraprendere una rivoluzione, a cominciare dal proprio quarterback. Nelle ultime ore, invece, i Patriots hanno proposto a Cam Newton di tornare per un altro anno alla guida dell’attacco. Il primo a riportare la notizia è stato Jim McBride del Boston Globe e Tom Pellissero ne ha dato la conferma sull’NFL Network. Patriots-Newton: inversione di rotta? L’esperienza di Cam Newton in New England sembrava destinata a finire dopo appena una stagione. L’MVP 2015, in cerca di riscatto dopo l’addio ai Panthers, non è riuscito a tornare ai livelli di un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo una stagione particolarmente amara, in cui i Bills hdominato la AFC East e l’obiettivo playoff è sfumato, New England sembrava intenzionata a intraprendere una rivoluzione, a cominciare dal proprio quarterback. Nelle ultime ore, invece, iproposto a Camdire per unalla guida dell’attacco. Il primo a riportare la notizia è stato Jim McBride del Boston Globe e Tom Pellissero ne ha dato la conferma sull’NFL Network.: inversione di rotta? L’esperienza di Camin New England sembrava destinata a finire dopo appena una stagione. L’MVP 2015, in cerca di riscatto dopo l’addio ai Panthers, non è riuscito are ai livelli di un ...

Advertising

Le_Nfl : In tutta l'America lo davano per partente tranne che a Foxboro, dove i Patriots riconfermano Cam Newton per un'altr… - FedericoScal : This. ?? Bentornato Cam, personalmente son contento di averti come leader nello spogliatoio. Se poi sarà come titol… - bball_evo : NFL ?? - Colpo di scena (o forse pre-tattica per una futura trade) con i New England Patriots che rinnovano per un a… - LucaParry85 : Che bello Cam newton resta un altro anno nei patriots - almanaccofootba : Cam Newton ha firmato un contratto di un'anno con i New England Patriots #NFLTwitter #nflitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Patriots Cam L’erede di Tom Brady? I Patriots fanno il colpaccio: Cam Newton La Gazzetta dello Sport