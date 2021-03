«Musica leggerissima» di Colapesce e Dimartino: testo, significato e riconoscimenti (Di venerdì 12 marzo 2021) Per i bookmaker il brano che avrebbe vinto Sanremo era «Musica leggerissima» di Colapesce e Dimartino e così è stato fuori dal festival per il duo che all'Ariston ha vinto il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web e un quarto posto, che era già più di quanto i due autori per primi si erano divertiti a pronosticare. Di ascolto in ascolto, leggera quanto piena di significato e capace di scattare una fotografia che non salva il nostro tempo e la nostra società, ma ci accarezza nella fragilità della nostra «indifferenza animale», Musica leggerissima ci è entrata nella testa e nel cuore ancora prima che la potessimo comprendere fino in fondo. Streaming dopo streaming, ascolto dopo ascolto, in auto come in casa o nella corsia del supermarket, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Per i bookmaker il brano che avrebbe vinto Sanremo era «» die così è stato fuori dal festival per il duo che all'Ariston ha vinto il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web e un quarto posto, che era già più di quanto i due autori per primi si erano divertiti a pronosticare. Di ascolto in ascolto, leggera quanto piena die capace di scattare una fotografia che non salva il nostro tempo e la nostra società, ma ci accarezza nella fragilità della nostra «indifferenza animale»,ci è entrata nella testa e nel cuore ancora prima che la potessimo comprendere fino in fondo. Streaming dopo streaming, ascolto dopo ascolto, in auto come in casa o nella corsia del supermarket, ...

